Nach Oscar-Ohrfeige: Tausende bestürmten falschen Will Smith

Diese Punchline von Comedian Chris Rock bei der Osca-Gala war mehr als verunglückt. Aber der Punch, dem ihm Schauspieler Will Smith danach verpasste, stand in keinem Verhältnis dazu und wird daher breit verurteilt.

Viele wollten ihrem Ärger auf Twitter Luft machen. Sehr viele davon wählten dafür aber den falschen Adressaten. Wobei der Will Smith, dem sie alles mögliche an den virtuellen Kopf warfen, eigentlich kein falscher Will Smith ist, denn sein Twitter-Konto ist verified, Identität und Name also bestätigt.

Namensgleichheit

Will Smith heißt also einfach gleich wie Will Smith. Er ist kein wild gewordener Schauspieler, sondern verdient sein Geld mit Podcasts und Videospielen.

Auf Twitter stellte dieser Will Smith das richtig und lieferte "Real talk": "Ich bin nicht die Person, mit der Sie verärgert/glücklich sind."