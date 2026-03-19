Kidman und Urban: Trennung hinter den Kulissen immer hässlicher

"Nicole und Keith reden kaum noch miteinander", so einer der Insider. "Es lief am Ende ihrer Beziehung richtig schlecht, und sie haben sich nicht erholt."

Freunde des Ex-Paares enthüllen gegenüber der Daily Mail unangenehme Details über die angeblich angespannten Familienverhältnisse, wonach es nach der Scheidung zwischen dem Sänger und der Schauspielerin nicht gut laufen soll.

Die Scheidung ist eigentlich schon seit Februar durch , hinter den Kulissen soll das Verhältnis zwischen Nicole Kidman und ihrem Ex-Mann Keith Urban aber immer schwieriger werden, wenn man Insidern glauben kann.

Eine andere Quelle berichtet, Urban stecke in einer Midlife-Crisis. Er will jetzt angeblich sein Leben genießen - was die Familienverhältnisse sehr belasten soll.

Der Country-Star habe sich in den letzten Monaten "völlig verändert" - "es ist, als würde sie ihn überhaupt nicht mehr kennen."

Auch die beiden Töchter des Ex-Paares sollen sich angeblich von ihrem Vater distanziert haben sollen, weil sie ihm die Schuld an der Scheidung geben und zu ihrer Mama halten.

Sunday und Faith würden sich nach der Trennung ihrer Eltern "verletzt und wütend" fühlen. "Es gibt einen gewissen Groll gegen Keith. Wenn sie jemandem die Schuld geben, dann ihm, nicht ihr", so die Quelle. Über Kidman hieß es im letzten Jahr, dass sie von den Trennungsabsichten ihres Ex-Mannes völlig überrumpelt worden sein soll und bis zum Schluss gehofft habe, die Beziehung vielleicht doch noch zu retten.