Berichten zufolge soll Kidman offen dafür sein, sich wieder auf Dates einzulassen. Ein Profil auf Dating-Apps wird sich die Schauspielerin aber wohl nicht zulegen. Kidman soll laut Woman's Day strenge Regeln aufgestellt haben, wenn es darum geht, einen potenziellen neuen Partner auszuwählen. Demnach habe die 58-Jährige nach zwei gescheiterten Ehen ein striktes Dating-Manifest aufgestellt, um sicherzustellen, dass ihr nächster "Mr. Right" kein Griff ins Klo wird.

Nachdem es im vergangenen Jahr hieß, dass Kidman eigentlich bereit gewesen wäre, um ihre Beziehung mit dem Country-Star zu kämpfen, wird nun berichtet, dass sich die Oscar-Preisträgerin vorerst mit ihrem Single-Status arrangiert haben soll - auch wenn sie bereit für eine neue Liebe sei.

Im Jänner wurde berichtet, dass die Scheidung von Nicole Kidman und Keith Urban offiziell vollzogen wurde ( dazu mehr ). Das Paar hatte sich 2025 dazu entschieden, die Beziehung nach neunzehn Jahren Ehe zu beenden.

An einem Mann schätze der Filmstar vor allem Freundlichkeit. Auch eigene Kinder darf er angeblich in die Beziehung mitbringen. Doch auch hier gelten bestimmte Regeln - diese müssten altersmäßig nah an Kidmans Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) aus ihrer Ehe mit Urban sein.

Für "Zeitverschwender" habe Kidman einem Insider zufolge keine Geduld. "Sie weiß jetzt, was sie will, und scheut sich nicht, nur das anzustreben, was sie ihrer Meinung nach verdient", zitiert Woman's Day eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des Filmstars. Ein Schauspieler soll Kidman, die in erster Ehe von 1990 bis 2001 mit Tom Cruise verheiratet war, auch nicht mehr ins Haus kommen. Jemand aus der Musikbranche hingegen käme aber sehr wohl noch infrage. Dem Insider zufolge habe es Kidman genossen, "am Rande von Keiths völlig anderer Welt" zu stehen.

"Ein freundlicher Mann, der sauber, nüchtern und erfolgreich ist und sich nicht in einen mittellosen Beta-Mann verwandelt, der sich an sie klammert", schwebe der Schauspielerin angeblich vor. Die Quelle behauptet auch, dass "Männlichkeit" eine Eigenschaft sei, nach der Kidman Ausschau halte - was diese erwünschte Charakteristik konkret bedeutet, führte der Insider aber nicht aus.

Nicole Kidmans Kampf um Liebe

Nach ihrer Scheidung von Tom Cruise hatte Nicole Kidman darunter gelitten, keinen Mann an ihrer Seite zu haben. Ihren Oscar-Gewinn 2003 als beste Hauptdarstellerin für "The Hours" beschrieb sie einst als einen der einsamsten Momente ihres Lebens. Kurz nach der Trennung von Cruise fühlte sie sich trotz des beruflichen Höhepunkts privat isoliert. Sie saß damals allein mit Fast Food im Hotelzimmer. "Als ich meinen Oscar gewonnen habe, kam ich nach Hause und hatte niemanden. Ich habe mich noch nie so einsam gefühlt", sagte sie 2015 der Zeitschrift Meins.

Schon in ihrer Ehe hatte sie mit Depressionen zu kämpfen, wie sie zuvor gestanden erzählt hatte: "Ich heiratete sehr schnell und wirklich jung. Aber ich bereue es nicht, denn ich bekam meine Bella und Connor [Anmerkung: Kinder, die Kidman mit Cruise adoptiert hat] und über eine lange Zeit führte ich eine fantastische Ehe. Dann merkte ich allerdings, dass ich tief in mich gehen und meinen Weg durch die Depressionen kämpfen muss."

Ihre Scheidung hatte sie als "massiven Schock" beschrieben.

2005 trat Urban, damals international noch kaum bekannt, in ihr Leben. Das Paar verlobte sich im Jahr darauf. Zunächst wirkte das Glück perfekt. Doch schon bald nach der Hochzeit wurde ihre Ehe auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Der Musiker, der in der Vergangenheit Suchtprobleme gehabt hatte, erlitt einen Rückfall und begab sich erst mit Kidmans Unterstützung in die Betty-Ford-Klinik, um einen Drogen- und Alkoholentzug zu machen. Kidman, darauf fixiert, die Beziehung am Laufen zu halten, soll in ihren Ehe-Vertrag sogar eine Kokain-Klausel eingeführt haben, um sicherzustellen, dass der Country-Star den Drogen fernbleibt.

"Keinen Entzug zu machen, hätte mich nicht nur meine Karriere, sondern auch meine Ehe gekostet", erzählte Keith Urban rückblickend.

Später gestand Kidman, dass ihre Blitz-Hochzeit mit Keith Urban etwas überstürzt gewesen sei. "Wir kannten uns vorher nicht wirklich – wir haben uns erst während unserer Ehe kennengelernt", enthüllte sie 2015 in einem Interview, schwärmte aber sonst bei jeder erdenklichen Möglichkeit von ihrem Gatten. Bis die Fassade im vergangenen Jahr zu bröckeln begann und Urban die Beziehung für beendet erklärte. Kidman soll von der Entscheidung vor den Kopf getroffen worden sein, nachdem sie quasi vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.

Parallelen zu Cruise-Scheidung

Zudem dürften unschöne Erinnerungen an das Ehe-Aus mit Tom Cruise hochgekommen sein. In einem früheren Interview hatte die Oscar-Preisträgerin angegeben, lange mit der Scheidung von dem Action-Star gehadert zu haben. "Ich dachte, unser gemeinsames Leben sei perfekt", sagte sie einst dem US-Magazin DuJour.

Als Cruise nur zwei Monate nach ihrem zehnten Hochzeitstag plötzlich die Scheidung einreichte, sei sie am Boden zerstört gewesen. "Es hat sehr lange gedauert, mich davon zu erholen. Es hat mich bis ins Mark erschüttert", sagte die Schauspielerin in einem seltenen Interview, in dem sie ihre frühere Ehe thematisierte.