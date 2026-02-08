Wohntraum: Nicole Kidman verkauft nach Scheidung Luxus-Immobilie
Die Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman und Country-Musiker Keith Urban entschieden sich 2025 nach 19 Jahren Ehe dazu, ihre Beziehung zu beenden. Das berichteten Ende September Nachrichtenportale aus den USA und beriefen sich auf inoffizielle Quellen.
Wie Kidman und Urban ihr Vermögen aufteilen
Im Jänner berichtete dann die Daily Mail, das ehemalige Traumpaar habe die Scheidung am 6. Jänner offiziell vollzogen.
Das Ex-Paar soll sich darauf geeinigt haben, das gemeinsame Vermögen von angeblich 500 Millionen US-Dollar aufzuteilen. Laut Gerichtsdokumenten würden die Immobilien, die Urban und Kidman rund um den Globus verteilt besitzen, und ihre anderweitigen Besitztümer zur beiderseitigen Zufriedenheit aufgegliedert werden. Demnach würden beide Parteien jeweils das behalten, was sich bereits im Besitz des jeweiligen Promis befinde.
Zum Immobilienportfolio des Ex-Paares sollen neben einem Millionen-Dollar-Anwesen in Australien, einem Haus in Beverly Hills, einer Villa in Nashville sowie einer Wohnung in Manhattan gleich sechs Apartments im luxuriösen Landmark Latitude-Komplex in Milsons Point am Nordufer des Hafens von Sydney gehören.
Nicole Kidman verkauft Luxus-Wohnung mit Gewinn
Nun heißt es, Kidman habe sich dazu entschieden, eine ihrer Immobilien zu verkaufen. Die Schauspielerin soll sich von ihrer Dreizimmerwohnung in Milsons Point, die sie 2023 ohne ihren Ex-Mann Urban für rund 7,7 Millionen Dollar erstanden hatte, getrennt haben.
Laut Daily Mail soll der Verkauf der Immobilie bereits 2025 von der Öffentlichkeit unbemerkt erfolgt sein.
Aus den Grundbucheinträgen gehe hervor, dass der Käufer der Winzer David Madson war.
Die Luxuswohnung im 15. Stock eines exklusiven Komplexes in der Lavender Street biete einen atemberaubenden Blick auf die Sydney Harbour Bridge und das Opernhaus. Mit dem Verkauf der Mega-Wohnung soll die Schauspielerin einen Gewinn von 775.000 Dollar erwirkt haben.
Kommentare