Wohntraum: Nicole Kidman verkauft nach Scheidung Luxus-Immobilie

Die Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman und Country-Musiker Keith Urban entschieden sich 2025 nach 19 Jahren Ehe dazu, ihre Beziehung zu beenden. Das berichteten Ende September Nachrichtenportale aus den USA und beriefen sich auf inoffizielle Quellen.

Wie Kidman und Urban ihr Vermögen aufteilen

Im Jänner berichtete dann die Daily Mail, das ehemalige Traumpaar habe die Scheidung am 6. Jänner offiziell vollzogen.

Das Ex-Paar soll sich darauf geeinigt haben, das gemeinsame Vermögen von angeblich 500 Millionen US-Dollar aufzuteilen. Laut Gerichtsdokumenten würden die Immobilien, die Urban und Kidman rund um den Globus verteilt besitzen, und ihre anderweitigen Besitztümer zur beiderseitigen Zufriedenheit aufgegliedert werden. Demnach würden beide Parteien jeweils das behalten, was sich bereits im Besitz des jeweiligen Promis befinde.