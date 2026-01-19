Neue Liebe von Keith Urban? 32 Jahre jüngere Country-Sängerin bricht ihr Schweigen

Im Jänner wurde berichtet, dass die Scheidung von Nicole Kidman und Keith Urban offiziell durch sei. Die Oscar-Preisträgerin und der Country-Musiker hatten sich 2025 nach 19 Jahren Ehe dazu entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Gerüchte, Urban hätte bereits eine neue Freundin, waren bereits im Oktober vergangenen Jahres im Umlauf (dazu mehr).

Urbans angebliche neue Freundin Nicole Kidmans Ebenbild

Aktuell wird berichtet, er sei mit der 26-jährige Country-Sängerin Karley Scott Collins liiert, mit der er bereits auf Tournee war. Der britischen Boulevardzeitung Daily Mail zufolge soll Urbans Umfeld überzeugt davon sein, dass es ernst sei. "Seine Freunde glauben sogar, dass sie schon zusammenleben", zitiert das Blatt einen Insider.

Die beiden dürfen sich tatsächlich recht gut kennen. Immerhin hatte Collins ihrem 32 Jahre älteren Kollegen im Oktober sehr herzlich mit einem offiziellen Posting auf Instagram gratuliert.