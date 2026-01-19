Neue Liebe von Keith Urban? 32 Jahre jüngere Country-Sängerin bricht ihr Schweigen
Im Jänner wurde berichtet, dass die Scheidung von Nicole Kidman und Keith Urban offiziell durch sei. Die Oscar-Preisträgerin und der Country-Musiker hatten sich 2025 nach 19 Jahren Ehe dazu entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Gerüchte, Urban hätte bereits eine neue Freundin, waren bereits im Oktober vergangenen Jahres im Umlauf (dazu mehr).
Urbans angebliche neue Freundin Nicole Kidmans Ebenbild
Aktuell wird berichtet, er sei mit der 26-jährige Country-Sängerin Karley Scott Collins liiert, mit der er bereits auf Tournee war. Der britischen Boulevardzeitung Daily Mail zufolge soll Urbans Umfeld überzeugt davon sein, dass es ernst sei. "Seine Freunde glauben sogar, dass sie schon zusammenleben", zitiert das Blatt einen Insider.
Die beiden dürfen sich tatsächlich recht gut kennen. Immerhin hatte Collins ihrem 32 Jahre älteren Kollegen im Oktober sehr herzlich mit einem offiziellen Posting auf Instagram gratuliert.
Dass die Sängerin mit Urbans Ex-Frau Kidman optische Ähnlichkeit aufweist - so sehr, dass sie als jüngere Version der Oscar-Preisträgerin durchgehen könnte - heizt die Spekulationen um eine Romanze weiter an.
Nun hat sich Karley Scott Collins persönlich zu den kursierenden Gerücht geäußert, wonach sie und der Country-Superstar ein Paar seien. Dieses wurde von ihr jedoch entschieden dementiert.
Am Sonntag postete sie auf Instagram einen Screenshot eines Artikels mit der Überschrift: "Keith Urban zieht bei Karley Scott Collins ein? Neue Spekulationen inmitten der Scheidung."
"Leute, das ist absolut lächerlich und unwahr", schrieb Collins in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story über den Screenshot, der von Page Six veröffentlicht wurde, und fügte ein lachendes Emoji hinzu.
Wer ist Karley Scott Collins?
Karley Scott Collins ist Schauspielerin und ein aufstrebender Country-Star aus Lake City, Florida. Sie steht derzeit als Singer-Songwriterin bei Sony Music Nashville unter Vertrag. Ihr Debütalbum erschien im September 2025. Im Vorjahr tourte sie mehrere Monate mit Keith Urban und trat bei dessen Konzerten als Opening Act auf. Der Sänger soll von ihrem Talent begeistert sein und ihre Art schätzen.
