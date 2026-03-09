James Van Der Beek: Tochter postet emotionales Video zum Geburtstag
Am 11. Februar starb Serienstar James Van Der Beek an den Folgen von Darmkrebs. Am 8. März hätte er seinen 49. Geburtstag gefeiert.
Seine Witwe Kimberly Van Der Beek und seine Tochter Emilia gedenken ihm an diesem Tag mit sehr berührenden Worten und einer Videobotschaft auf Instagram.
Witwe postet traurige Worte
Kimberly veröffentlichte private Familienfotos als Instagram-Story. "Es wäre heute dein 49. Geburtstag. Und ich vermisse dich unendlich", schrieb sie unter einem Foto, das sie gemeinsam mit James zeigt. Andere Bilder zeigen den Schauspieler in glücklichen Momenten mit seinen sechs Kindern: Olivia, Annabel, Gwendolyn, Joshua, Jeremiah und eben Emilia.
Außerdem veröffentlichte die 44-Jährige ein Video von Emilia, die ihrer Mutter vorab erklärte, sie wolle "etwas posten", um ihren Vater zu ehren. "Emilia fragte mich, ob sie ein Video drehen könne, um es heute zu posten, ging nach draußen und kam mit diesem zurück", schrieb Kimberly und ergänzte: "Ich möchte jetzt am liebsten nur Videos von ihm mit den Kindern anschauen. Vielen Dank für die unglaubliche Anteilnahme, Liebe und Unterstützung für die Familie." Sie beendete das Posting mit dem Satz: "James... Wir werden den 8. März jeden Tag für den Rest unseres Lebens feiern."
"Spreche jeden Tag mit meinem Vater"
In dem emotionalen Clip gibt die junge Emilia Tipps, wie man mit dem Tod eines geliebten Menschen umgehen kann. "Wenn ihr sie vermisst, könnt ihr weinen und mit ihnen sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Vater", verriet sie. Emilia fügte hinzu, sie glaube ganz fest daran, dass ihr Vater sie weiterhin hören könne und nun an einem besseren Ort sei. "Ich weiß, dass er jetzt an einem guten Ort ist. Er hat keine Schmerzen mehr, er ist im Himmel."
Besonders ergreifend sind die Erinnerungen Emilias an eine bedeutende Unterhaltung mit ihrem Vater: "Etwas, was mir mein Vater sagte, war: Wenn es nicht so ausgeht, wie er und wir es wollen, dass er überlebt, muss ich weiter an Wunder glauben."
