James Van Der Beek: Tochter postet emotionales Video zum Geburtstag

Am 11. Februar starb Serienstar James Van Der Beek an den Folgen von Darmkrebs. Am 8. März hätte er seinen 49. Geburtstag gefeiert. Seine Witwe Kimberly Van Der Beek und seine Tochter Emilia gedenken ihm an diesem Tag mit sehr berührenden Worten und einer Videobotschaft auf Instagram.

Witwe postet traurige Worte Kimberly veröffentlichte private Familienfotos als Instagram-Story. "Es wäre heute dein 49. Geburtstag. Und ich vermisse dich unendlich", schrieb sie unter einem Foto, das sie gemeinsam mit James zeigt. Andere Bilder zeigen den Schauspieler in glücklichen Momenten mit seinen sechs Kindern: Olivia, Annabel, Gwendolyn, Joshua, Jeremiah und eben Emilia. Außerdem veröffentlichte die 44-Jährige ein Video von Emilia, die ihrer Mutter vorab erklärte, sie wolle "etwas posten", um ihren Vater zu ehren. "Emilia fragte mich, ob sie ein Video drehen könne, um es heute zu posten, ging nach draußen und kam mit diesem zurück", schrieb Kimberly und ergänzte: "Ich möchte jetzt am liebsten nur Videos von ihm mit den Kindern anschauen. Vielen Dank für die unglaubliche Anteilnahme, Liebe und Unterstützung für die Familie." Sie beendete das Posting mit dem Satz: "James... Wir werden den 8. März jeden Tag für den Rest unseres Lebens feiern."