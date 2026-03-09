"Buffy"-Star Gellar zum 50er ihres Mannes: Niemand hat dich mehr genossen als ich

Schauspielerin Sarah Michelle Gellar hat ihrem Ehemann Freddie Prinze Jr. öffentlich zum 50er gratuliert. "Alles Gute zum Meilenstein-Geburtstag. Alter ist einfach die Anzahl der Jahre, die die Welt dich genießen durfte. Und niemand hat dich mehr genossen als ich", schrieb sie zu zwei gemeinsamen Fotos auf Instagram.

Heimliche Hochzeit Die beiden Schauspieler haben sich 1997 bei den Dreharbeiten zum Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennengelernt. Verheiratet sind sie seit 2002. In aller Heimlichkeit hatten sich Gellar und Prinze Jr. in Mexiko das Ja-Wort gegeben. Die damals 24-jährige Gellar trug bei der Feier ein Brautkleid von Designerin Vera Wang, der zwei Jahre ältere Prinze einen maßgeschneiderten Leinenanzug. Freunde und Familie feierten mit dem Paar. Die beiden standen auch gemeinsam in der Filmkomödie "Scooby-Doo" vor der Kamera. Gellars Ehe-Tipp Copyright-Hinweis öffnen/schließen Im vergangenen Jahr hatte Gellar ihren Tipp für eine langjährige Beziehung verraten. In der Show "Today With Jenna and Friends" von Journalistin Jenna Bush Hager nach dem Geheimnis ihrer Ehe gefragt, gab sie an: "Getrennte Badezimmer!" "Das ist alles? So einfach ist das?", so Bush Hager. Gellar bestätigte: "Es ist so einfach."