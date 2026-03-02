Katja Burkard: Liebe zu Mahr war "nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe"

Im August haben Moderatorin Katja Burkard und ihr Partner, der Medienmanager Hans Mahr, in Österreich geheiratet - nach rund 27 Beziehungsjahren. Als sie sich einst ineinander verliebten, sei das "total schwer" gewesen, verriet Burkard jetzt der deutschen Bild-Zeitung. Denn Mahr war damals ihr Vorgesetzter. "Und das war auch absolut nicht das, was ich mir jemals für mein Leben vorgestellt habe. Mit dem Chef? Aber wenn man sich verliebt, verliebt man sich", so Burkard, die längst eines der bekanntesten RTL-Gesichter ist. Populär wurde sie vor allem von 1997 an mit der Moderation des Mittagsjournals "Punkt 12". Unter anderem hat sie aber auch Kinderbücher veröffentlicht. Eines davon heißt "Prinz Grünigitt: Eine Bilderbuchgeschichte für Obst- und Gemüsemuffel".

"Ich wusste, Hans ist mein Mann fürs Leben" Gefunkt hatte es zwischen Burkard und Mahr laut Bild im Jahr 1998. Ihr Beziehung wollten sie zunächst für sich behalten, doch das gelang nicht lange. Ihre Kolleginnen und Kollegen hätten die Neuigkeiten aus der Zeitung erfahren, was Burkard eigenen Angaben zufolge unangenehm war. Im Bild-Gespräch sagt sie: "Ich hätte mich gerne entfernt aus Köln. Vom Planeten. Von der Milchstraße. Auch wenn ich wusste, Hans ist mein Mann fürs Leben." Auch ihre Mutter zeigte sich neugierig. "Ist er älter? Hat er Kinder?", habe sie wissen wollen. Burkard bejahte. "Dann platzte es aus mir heraus: 'Mama. Er ist mein Chef.'" Ihre Mutter habe nach anfänglicher Stille schließlich geantwortet: "Ja, musst du selbst wissen. Aber wenn ihr euch verliebt habt, ist es so. Es kann aber schwierig werden." Doch die Liebe hält: Bis auf eine einjährige Beziehungspause gehen Burkard und Mahr seitdem gemeinsam durchs Leben.

Erster Hochzeitstag im August Nach dem Jawort im Sommer hatte Burkard ein Bild von sich in einem weißen Neckholder-Jumpsuit geteilt, Arm in Arm mit Mahr. Dazu schrieb sie: "We said YES und sind sehr happy"; auf Deutsch: "Wir haben ja gesagt und sind sehr glücklich." Sie seien immer gefragt worden, wann sie endlich heirateten, sagte Burkard der Bild, die zuerst über die Hochzeit berichtet hatte. "Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt." Das sei zu jenem Zeitpunkt der Fall gewesen. "Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet", wurde die Moderatorin von Bild zitiert. Mahr sagte damals, er habe seiner Partnerin im April auf den Malediven einen Antrag gemacht. Nur die beiden Töchter des Paares sowie die Söhne von Mahr seien bei der standesamtlichen Trauung dabei gewesen. Burkard zufolge wurden in der kleinen Kapelle bereits die Töchter getauft.