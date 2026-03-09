Royals

Meghan feiert Weltfrauentag mit neuem Foto von Lilibet

Stellvertretend für alle Frauen auf der Welt teilte Meghan auf Instagram ein berührendes Foto mit ihrer Tochter.
09.03.2026, 09:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Herzogin Meghan mit hochgesteckten Haaren und goldener Kette vor dunklem Hintergrund.

Am 8. März wurde weltweit der internationale Frauentag gefeiert. Herzogin Meghan nahm diesen wichtigen Tag zum Anlass, um ein neues Foto von sich und Tochter Lilibet (4) zu veröffentlichen.

Das Besondere: Aufgenommen wurde das Bild von Prinz Harry selbst.

Epstein-Files: Immer mehr Konsequenzen für Prinzessin Eugenie

Neues Foto von Lilibet

Die Aufnahme zeigt Mutter und Tochter von hinten: Beide sitzen auf Felsen und schauen auf den Strand und das endlose Meer hinaus. Meghan hält Lilibet im Arm und küsst sie liebevoll auf die Stirn. Dazu schrieb die Herzogin: "Für die Frau, die sie eines Tages sein wird … Alles Gute zum Internationalen Frauentag." Ergänzend merkte sie an, dass das Bild von "Papa Sussex" stammt – eine liebevolle Anspielung auf Harry, den Herzog von Sussex.

Lilibet ist nur von hinten zu sehen. Meghan und Harry ist es nach wie vor wichtig, das Gesicht ihrer Kinder nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Netflix steigt bei Meghans Lifestyle-Firma "As ever" aus

Meghan ist der Internationale Frauentag wichtig

Im Jahr 2024 beging Meghan den Internationalen Frauentag mit einem öffentlichen Auftritt: Sie nahm an einer Podiumsdiskussion beim SXSW-Festival in Austin, Texas, teil. Unter dem Titel "Barrieren überwinden, Narrative gestalten: Wie Frauen vor und hinter der Kamera führen" diskutierte sie gemeinsam mit prominenten Gästen wie Schauspielerin Brooke Shields und Autorin Nancy Wang Yuen.

Weltfrauentag Instagram
kurier.at, msim  | 

Kommentare