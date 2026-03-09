Meghan feiert Weltfrauentag mit neuem Foto von Lilibet

Am 8. März wurde weltweit der internationale Frauentag gefeiert. Herzogin Meghan nahm diesen wichtigen Tag zum Anlass, um ein neues Foto von sich und Tochter Lilibet (4) zu veröffentlichen.

Neues Foto von Lilibet

Die Aufnahme zeigt Mutter und Tochter von hinten: Beide sitzen auf Felsen und schauen auf den Strand und das endlose Meer hinaus. Meghan hält Lilibet im Arm und küsst sie liebevoll auf die Stirn. Dazu schrieb die Herzogin: "Für die Frau, die sie eines Tages sein wird … Alles Gute zum Internationalen Frauentag." Ergänzend merkte sie an, dass das Bild von "Papa Sussex" stammt – eine liebevolle Anspielung auf Harry, den Herzog von Sussex.

Lilibet ist nur von hinten zu sehen. Meghan und Harry ist es nach wie vor wichtig, das Gesicht ihrer Kinder nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.