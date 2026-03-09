Meghan feiert Weltfrauentag mit neuem Foto von Lilibet
Am 8. März wurde weltweit der internationale Frauentag gefeiert. Herzogin Meghan nahm diesen wichtigen Tag zum Anlass, um ein neues Foto von sich und Tochter Lilibet (4) zu veröffentlichen.
Das Besondere: Aufgenommen wurde das Bild von Prinz Harry selbst.
Neues Foto von Lilibet
Die Aufnahme zeigt Mutter und Tochter von hinten: Beide sitzen auf Felsen und schauen auf den Strand und das endlose Meer hinaus. Meghan hält Lilibet im Arm und küsst sie liebevoll auf die Stirn. Dazu schrieb die Herzogin: "Für die Frau, die sie eines Tages sein wird … Alles Gute zum Internationalen Frauentag." Ergänzend merkte sie an, dass das Bild von "Papa Sussex" stammt – eine liebevolle Anspielung auf Harry, den Herzog von Sussex.
Lilibet ist nur von hinten zu sehen. Meghan und Harry ist es nach wie vor wichtig, das Gesicht ihrer Kinder nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Meghan ist der Internationale Frauentag wichtig
Im Jahr 2024 beging Meghan den Internationalen Frauentag mit einem öffentlichen Auftritt: Sie nahm an einer Podiumsdiskussion beim SXSW-Festival in Austin, Texas, teil. Unter dem Titel "Barrieren überwinden, Narrative gestalten: Wie Frauen vor und hinter der Kamera führen" diskutierte sie gemeinsam mit prominenten Gästen wie Schauspielerin Brooke Shields und Autorin Nancy Wang Yuen.
Kommentare