Netflix steigt bei Meghans Lifestyle-Firma "As ever" aus

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Gemeinsam mit dem Streamingdienst Netflix hatte Herzogin Meghan ihre Lifestyle-Marke "As ever" im Vorjahr gegründet. Doch nun trennen sich ihre Wege. Die Firma sei "dankbar" für die Partnerschaft mit Netflix, so "As ever" am Freitag. Im ersten Jahr sei ein schnelles Wachstum verzeichnet worden und nun könne die Firma auf eigenen Beinen stehen. Netflix erklärte zum Ende der Zusammenarbeit, es sei von Beginn an geplant gewesen, dass Meghan die Marke eigenständig ausbauen werde.

Derart zitierten US-Medien aus einer Mitteilung des Streamingdienstes. Seitens des Sprecherteams von "As ever" hieß es zudem: "Wir haben ein aufregendes Jahr vor uns und können es kaum erwarten, mehr mitzuteilen." Luxus-Lebensmittel aus Meghans Firma Unter der Marke "As ever" verkauft Meghan unter anderem Marmelade, Tee, Backmischungen und andere Luxus-Lebensmittel wie Wein. Netflix veröffentlichte im vorigen Jahr zwei Staffeln ihrer Koch- und Backsendung "With Love, Meghan" und ein Weihnachtsspecial.