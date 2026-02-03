Herzogin Meghan hat sich im vergangenen Jahr mit der Einführung ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" in den Markt für hochwertige Produkte wie unter anderem Marmelade, Honig und Tee gewagt. Der Start verlief zunächst vielversprechend: Fans waren neugierig und kauften die Produkte, die zum Bestseller wurden. Das freute auch Meghan selbst, die damals vom Magazin People zitiert wurde: "Unsere Regale mögen leer sein, aber mein Herz ist voll." Der Reiz des Neuen scheint allerdings mittlerweile verflogen zu sein. Darauf scheint zumindest eine kürzlich aufgetretene Panne auf der Webseite von "As Ever" hinzudeuten.

Rund 300.000 unverkaufte Produkte Offizielle Verkaufszahlen der Marke wurden bislang nicht veröffentlicht. Die peinlichen Panne sorgte jedoch für Aufsehen, bunte.de und das Magazin People berichten. Ein technischer Fehler offenbarte nämlich, dass rund 650.000 Produkte offenbar unverkauft auf Lager waren, darunter allein 220.000 Gläser Marmelade und 70.000 Flaschen Wein. Dieser Fehler wurde zwar schnell behoben, doch er ließ offiziell Zweifel daran aufkommen, wie erfolgreich Meghans Marke "As Ever" tatsächlich ist. Ein Insider wies Berichte über angebliche Schwierigkeiten jedoch zurück und betonte gegenüber People: "Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Panne, die zur Veröffentlichung dieser Daten geführt hat, auf ein Unternehmen hindeutet, das nicht nur erfolgreich ist – es verkauft sich wie geschnitten Brot!"