Meghan: Herber beruflicher Rückschlag für die Herzogin von Sussex

Die von Herzogin Meghan präsentierte Netflix-Sendung "With Love, Meghan" steht offenbar vor dem Aus. Wie das Portal Page Six berichtet, soll die Lifestyle-Personality-Serie, die die 44-Jährige 2025 ins Leben gerufen hatte, nach zwei Staffeln nicht fortgesetzt werden. Insider zufolge habe es zwar Gespräche über mögliche Feiertagsspecials gegeben – beispielsweise zum Valentinstag oder zum 4. Juli – doch konkrete Pläne seien bislang nicht in Sicht. "Es wird keine Fortsetzung als Serie geben", zitiert Page Six eine Quelle aus dem Umfeld der Herzogin. Offiziell bestätigt wurde das bislang nicht.

Was ist der Grund für das Aus von "With Love, Meghan"? In ihrer Show widmete sich Meghan Themen rund ums Kochen, Backen und kreative DIY-Projekte. Unterstützung erhielt sie dabei von prominenten Gästen wie Chrissy Teigen und Mindy Kaling. Neben den beiden regulären Staffeln, die im März und August 2025 veröffentlicht wurden, erschien im Dezember noch ein weihnachtliches Special. Von Beginn an erhielt "With Love, Meghan" durchwachsene Kritiken, der Herzogin wurde vor allem inszenierte Authentizität vorgeworfen. Während die Streamingzahlen der ersten Staffel noch zufriedenstellend waren, ging das Interesse für dir zweite Staffel deutlich zurück. Auch das Weihnachtsspecial lief angeblich unter den Erwartungen.