Töchter wollen nichts von Keith Urban wissen - Nicole Kidmans Schuld?

Im Jänner wurde berichtet, dass die Scheidung von Nicole Kidman und Keith Urban offiziell vollzogen wurde (dazu mehr). Das Paar hatte sich 2025 dazu entschieden, die Beziehung nach neunzehn Jahren Ehe zu beenden. Keith Urban nonexistent für Tochter Sunday? Die Schauspielerin und der Sänger teilen sich die Teenager-Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15). Erstere scheint sich von ihrem Papa offiziell distanziert zu haben, als sie neulich ein Interview gab. Der Grund für die angespannte Vater-Tochter-Beziehung soll sein, dass sie und ihre Schwester nach der Scheidung ihrer Eltern voll und ganz auf der Seite ihrer Mutter stehen. Je älter die beiden werden, desto mehr stehen sie im Rampenlicht. In einem Interview wollte Sunday kürzlich aber offenbar nicht über Keith Urban sprechen. Gegenüber der australischen Elle bezeichnete die Promi-Tochter ihre Mutter als ihre "größte Inspiration im Leben" und als "wichtigen Bestandteil von allem", was sie tut. Über ihren Vater verlor die Teenagerin kein Wort.

Keith Urban soll nach dem Interview laut einem Insider "wie betäubt" gewesen sein. "Er versucht, tapfer zu wirken", sagte eine Quelle gegenüber dem australischen Magazin New Idea. Dass seine Tochter von Kidman schwärmte, ihn aber außer Acht ließ habe dem Country-Sänger das Gefühl gegeben, "nicht zu existieren". Einblicke in angespannte Familiendynamik Ein weiterer Insider gibt indes Einblicke in die angespannte Beziehung von Sunday und Faith zu ihrem Vater. Laut Sorgerechtsvereinbarung würden die Mädchen die meiste Zeit bei ihrer Mutter verbringen. Kidman habe ihre Töchter aber nicht gegen ihren Vater aufgehetzt, betont die namentlich nicht genannte Quelle gegenüber der Daily Mail - um Spekulationen vorzubeugen.