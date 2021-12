Nicole Kidman über persönlichen Tiefpunkt nach Scheidung von Tom Cruise

Der Film thematisiert die psychischen Probleme der berühmten Autorin, während sie ihren vierten Roman "Mrs. Dalloway" schrieb. Gezeigt wird auch Woolfs Selbstmord durch Ertrinken im Jahr 1941 - eine Szene, in der Nicole darauf bestand, sich ohne Stuntdouble zu filmen. Die herausfordernde Rolle hatte Kidman kurz nach ihrer Scheidung von Cruise übernommen. Für die Selbstmordgedanken ihrer Figur, sei sie damals ein "offenes Gefäß" geworden.

"Ich meine, ich habe die Steine ​​in meine Tasche gesteckt und bin in den Fluss gegangen. Wieder und wieder. Wahrscheinlich halte ich Gefahr nicht für genug", erinnerte sich Kidman. Über besagte Szene sagte sie: "Ich weiß nicht, ob ich jemals an die Gefahr gedacht habe, ich glaube, ich war so in [der Rolle]."

Über ihre eigenen Gefühle zu dieser Zeit sagte Kidman: "Ich glaube, ich war zu dieser Zeit selbst an einem Ort, der entfernt war, deprimiert, nicht in meinem eigenen Körper."

Regisseur Stephen Daldry sei sich ihrer persönlichen Krise bewusst gewesen. Das sei "sehr heikel" für ihn gewesen, so Kidman. Heute sei sie emotional an einem weitaus besseren Ort. "Ich fühle es definitiv und bin mir der Kostbarkeit der Zeit [...] definitiv bewusst", erzählte Kidman.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.