Nicole Kidman teilt seltenes Video von ihren Töchtern

Kurz darauf überraschte die 53-Jährige mit einem ungewöhnlichen Video, in dem sie zusammen mit ihren beiden Töchtern zu sehen ist. Es handelt sich offenbar um eine etwas ältere Aufnahme, in der Kidman, Sunday Rose und Faith Margaret in weißen Kleidern in in Uluru, Australien, in der Wüste herumtollen und tanzen.

"Ich schaue gerade zurück", schreibt Kidman zu dem Instagram-Clip, in dem sie mit ihren Töchtern zu sehen ist. "Wunderbare Erinnerungen. #Uluru." Der "Big Little Lies"-Star vermied es aber auch diesmal, die Gesichter seiner Kinder zu zeigen.