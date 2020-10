Nicole Kidman beichtete Hugh Grant, warum sie Julia Roberts' Rolle in "Notting Hill" nicht bekam

"Notting Hill" - eine Liebeskomödie, gewürzt mit feinen Gags im Detail sowie einer einfachen, aber gekonnt erzählten Story, gilt heute - 21 Jahre nach Veröffentlichung - als Kultfilm. In den Hauptrollen wurden Hugh Grant und Julia Roberts gefeiert. Doch auch eine andere heute weltbekannte Schauspielerin riss sich einst um einen Job im Film.

Kidman: Zu "unbegabt" für "Notting Hill"

Und zwar Nicole Kidman, die für das Magazin Marie Claire ein Interview mit Grant führte und ihm im Zuge dessen verriet, wieso sie am Ende doch gescheitert ist. "Ich wollte die Rolle, die Julia Roberts spielte, unbedingt", so Kidman. "Aber ich war nicht bekannt und nicht talentiert genug." Eine Behauptung, die Grant schnell zurück- und stattdessen daraufhinwies, dass Kidman seitdem mehr als nur einen fairen Anteil an Erfolgen und Auszeichnungen einheimsen konnte.