„Nehme die Liebe wieder an“: Nicole Kidman heizt Gerüchte um neuen Partner an

Schauspielerin Nicole Kidman heizte im Juni Gerüchte um eine neue Liebe an, als sie in Italien mit dem Private-Equity-Investor Michael Reinstein gesichtet wurde. Die Oscar-Preisträgerin wurde vor ihrem Hotel in Portofino von Paparazzi dabei geknipst, wie sie offenbar von Reinstein Abschied nahm, als dieser gerade ihre Luxus-Suite zu verlassen schien (dazu mehr). Nun gab Kidman in einem offenen Interview mit der britischen Vogue Einblicke in ihr Leben nach der Scheidung von Keith Urban.

Nicole Kidman nimmt „ die Liebe an“ Während Spekulationen um eine mögliche neue Beziehung kursieren, verriet die 59-Jährige, wieder offen für die Liebe zu sein. „Ich wollte schon immer ein bewusstes Leben führen“, erklärte die Schauspielerin, als sie über ihr Leben nach der Trennung sprach. „Was bedeutet das? Dinge ausprobieren, Fehler machen, scheitern, wieder aufstehen, weitermachen, die Liebe annehmen, offen bleiben, das Herz offen halten und die Möglichkeiten nutzen.“ Sie habe nicht erwartet, dass ihr Leben diese Wendung nehmen würde. „Aber so ist es nun mal.“

Möchte mit „ unbändiger Hoffnung nach vorne blicken“ „Man macht all diese Pläne und hat all diese Vorstellungen davon, wie alles sein wird, und dann ist es nicht so. Man muss sich anpassen. Man muss sich verändern“, lautet Kidmans neues Motto. „Die Zukunft ist mir im Moment völlig unbekannt“, erzählte die gebürtige Australierin, auch wenn dies für sie noch ein „seltsames“ Konzept sei. „Es gab einen Moment, da war ich sehr ängstlich und zutiefst verletzlich“, gestand der Filmstar, der im vergangenen Jahr nach 19 Jahren Ehe die Scheidung von Urban eingereicht hatte. „Und gleichzeitig denke ich: ‚Ich kann mich entweder nicht damit auseinandersetzen und mich verkriechen, oder ich kann mit unbändiger Hoffnung nach vorne blicken.‘“