Es sieht ganz danach aus, als würde sich ein neuer Promi-Rosenkrieg anbahnen: Nur zwei Tage nach dem siebten Hochzeitstag hat „Muse“-Frontmann Matt Bellamy die Scheidung von seiner Ehefrau Elle Evans beantragt. Berichten zufolge soll der britische Rocker am Mittwoch beim Superior Court in Los Angeles die nötigen Dokumente eingereicht haben. Als Grund gab er „unüberbrückbare Differenzen“ an, wie aus von der Zeitung Daily Mail eingesehenen Dokumenten hervorgeht. Ein konkretes Trennungsdatum wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben und werde nachgereicht. Es wurde aber bereits vielfach berichtet, dass sich Bellamy und Evans im Laufe des letzten Jahres getrennt haben.

Bellamy beantragt Sorgerecht - Evans will kämpfen Wie die Daily Mail ferner berichtet, soll der 48-Jährige das alleinige Sorgerecht für die sechsjährige Tochter Lovella und den zweijährigen Sohn George beantragen. Der Sänger fordere außerdem, dass Evans gemäß eines Ehevertrags von 2019 Unterhalt zugesprochen wird. Evans will ihrem Noch-Ehemann die gemeinsamen Kinder nicht widerstandslos überlassen.

In einer Stellungnahme gegenüber TMZ erklärte die 36-Jährige, sie werde um das Sorgerecht für ihre Kinder kämpfen und bezeichnete ihre Ehe mit Bellamy als „unerträglich“. Das Paar hatte sich vor elf Jahren am Set des Musikvideos zu Muses „Mercy“ kennengelernt und war seitdem zusammen. Im August 2019 heirateten Evans und Bellamy im Rahmen einer einer Zeremonie in Malibu. Tochter Lovella wurde 2020 geboren, vier Jahre später kam George zur Welt. Im Februar waren erstmals Berichte aufgetaucht, wonach sich Bellamy und Evans angeblich im Sommer vergangenen Jahres getrennt hätten. Das Paar war im März 2025 zum letzten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten. Damals besuchten sie die Premiere von „MobLand“ in London. Bellamy: „Es hat mich völlig aus der Bahn geworfen“ Die Scheidung, die laut Evans „lange überfällig“ war, wurde weniger als zwei Monate nach Bellamys erstem öffentlichen Statement zur überraschenden Trennung eingereicht.