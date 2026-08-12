Als Promi-Spross in die Fußstapfen berühmter Eltern zu treten, kann Segen aber auch Fluch sein. Immerhin gibt es viele Kinder prominenter Persönlichkeiten, die trotz der Privilegien, die sie genießen durften, auf die schiefe Bahn geraten sind oder mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. So hatte Presley Gerber, der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Rande Gerber, etwa die Möglichkeit, dank der Kontakte seiner Mama als Männermodel ins Modebusiness einzusteigen. Glücklich machte die Laufsteg-Karriere den 27-Jährigen allerdings nicht. Der junge Mann sprach in der Vergangenheit offen über seine psychischen Probleme und seine Medikamentenabhängigkeit. Kaia Gerber: „H abe ich mich selbst als die Pflegeleichte gesehen“ Auch seine Schwester Kaia Gerber ist in Crawfords Fußstapfen getreten und arbeitet als Model. Im Gegensatz zu Presley legte sie scheinbar eine Bilderbuchkarriere im Modebusiness hin. Zudem hat sie auch den Sprung ins Schauspielgeschäft geschafft. Blickt man jedoch hinter die Hochglanz-Fassade, beginnt diese zu bröckeln. In einem einem neuen Vogue-Interview mit ihrem „Shards“-Co-Star Homer Gere äußerte sich Kaia Gerber jetzt über ihren Bruder und enthüllte dabei, wie Presleys Drogenkonsum und dessen psychische Probleme sie und ihre Familie belastet haben.

„Wenn so etwas in einer Familie passiert, schlägt es irgendwie alle zu Boden“, sagte die 24-Jährige, die eigenen Angaben zufolge das schwierige Verhalten ihres Bruders auszugleichen versuchte. Presleys Probleme führten dazu, dass sie die Rolle der Unkomplizierten übernahm, gab die Promi-Tochter an. „Ich glaube, deshalb habe ich mich auch selbst als die Pflegeleichte gesehen und nie um Hilfe bitten wollen. Es fühlte sich einfach zu viel an, zwei Kinder zu haben, die Unterstützung brauchten“, erzählte Kaia Gerber.

Mit ihrer jüngsten Rolle in „The Shards“ („Die Scherben“) kann sich Gerber gut identifizieren. Sie spielt in der neuen Disney+-Produktion die reiche und erfolgsverwöhnte „Susan“ - eine privilegierte Schülerin an einer elitären Privatschule im Los Angeles der frühen 1980er Jahre. „Nach außen habe ich immer diese Fassade aufrechterhalten wollen“ Susan wirkt immer perfekt, scheinbar auf der Sonnenseite des Lebens stehend. Innerlich sieht es manchmal aber ganz anders aus. Gerber erkennt darin ein Stück ihrer Kindheitsgeschichte. Auch sie habe in der Schule immer Bestnoten geschrieben, erzählte sie dem ZDF. „Es war mir so wichtig, das perfekte Kind zu sein, selbst wenn es mir mal nicht so gut ging“, erinnerte sich Gerber. Wie ihre Serienfigur sei auch sie bemüht gewesen, den Schein zu wahren: „Nach außen habe ich immer diese Fassade aufrechterhalten wollen, dass alles okay sei.“ Kaia Gerber stand mit zehn Jahren erstmals für eine Kampagne des Luxuslabels Versace vor der Kamera. Ihr viel beachtetes Laufstegdebüt gab sie im September 2017 im Alter von 16 Jahren bei einer Calvin-Klein-Show. Danach lief sie für nahezu alle großen Modehäuser. Neben ihrer Modelkarriere ist sie schon länger als Schauspielerin aktiv. 2016 war sie im Alter von 15 Jahren im Film „Sister Cities“ als junge „Caroline“ zu sehen, die als Erwachsene von Stana Katić gespielt wurde. Seitdem tritt sie regelmäßig in Serien auf.

Kaias Bruder Presley Gerber hatte in der Vergangenheit auf Instagram einen detaillierten Einblick in seine Probleme gegeben. Er verriet, diverse Medikamente einzunehmen, darunter Valium und Buprenorphin - ein Medikament zur Behandlung von Schmerzen und Opioidabhängigkeit. „Wenn die Panikattacken wirklich, wirklich schlimm sind“, nehme er das Beruhigungsmittel Xanax ein. Mehr dazu hier: