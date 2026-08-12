Cristiano Ronaldo heiratete langjährige Partnerin Georgina Rodríguez

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo hat seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez geheiratet. Bei der Zeremonie am Dienstag seien die fünf Kinder anwesend gewesen, teilte die den Sportler vertretende Agentur Brunswick Group der Nachrichtenagentur AFP mit. Ronaldo teilte auf Instagram ein Foto mit den Händen des Paares, das mit den Anfangsbuchstaben des 41-Jährigen und seiner 32-jährigen Partnerin sowie einem Herz unterschrieben war.

Die „private und intime“ Hochzeit fand den Angaben zufolge in einem Luxus-Küstenressort in der Nähe von Lissabon statt. Das Paar gab sich das Ja-Wort genau ein Jahr nachdem die Influencerin Rodríguez auf Instagram die Verlobung verkündet hatte.