Jenna Ortega als Kinderstar am Set „den ganzen Tag ohne Essen und Trinken“

Die US-Amerikanerin Jenna Ortega wurde insbesondere als Harley Diaz in der Sitcom „Mittendrin und kein Entkommen“ sowie zuletzt als „Wednesday Addams“ bekannt. Bereits im Alter von acht Jahren begann die heute 23-Jährige mit der Schauspielerei. Anfangs trat sie im Theater und Werbespots auf, bevor sie 2012 im Alter von nur neun Jahren mit einem Gastauftritt in der Sitcom „Rob“ den Sprung ins Film- und Fernsehgeschäft machte. Bereits im darauffolgenden Jahr war der damalige Kinderstar in zwei international erfolgreichen Kinofilmen zu sehen ( James Wan s „Insidious: Chapter 2“ und „Iron Man 3“).

Der frühe Karrierestart der ambitionierten Schauspielerin forderte jedoch seinen Tribut, wie Ortega in einem neuen Interview enthüllte.

Jenna Ortega: Von klein auf ehrgeizig

In einem Interview mit Esquire wurde der „Wednesday“-Star nach Anfängerfehlern in der Karriere gefragt, woraufhin Ortega erzählte: „Ich habe das Gefühl, ich mache ständig Fehler, aber als Kind war ich so dankbar und aufgeregt, dabei zu sein, dass ich voll konzentriert war. Ich habe nicht mal nach einem Schluck Wasser gefragt. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen oder getrunken, weil ich unbedingt niemandem im Weg sein wollte. Vielleicht war das mein Fehler, dass ich nicht auf mich selbst geachtet habe.“

Ortega erinnerte sich daran, dass sie bereits im Alter von sieben Jahren Schauspielambitionen entwickelt hatte. Ihre Eltern hätten sie damals nicht so ernst genommen, doch ihre Hartnäckigkeit habe ihr den Antrieb gegeben, ihren Traum zu verfolgen.