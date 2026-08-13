Fauxpas vor Kameras: Meghan von Harrys „Vaterfigur“ David Foster bei Gala ignoriert?

Herzogin Meghan wurde von Musik-Mogul David Foster auf dem roten Teppich einer Wohltätigkeitsveranstaltung scheinbar ignoriert – ein Video ging viral, das einen etwas unangenehmen Moment zwischen Foster und der Herzogin festzuhalten schien und für Spekulationen sorgte. Meghan von David Foster ignoriert? Meghan hatte zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry am Freitag die Gala zum 40-jährigen Jubiläum der David Foster Foundation in Victoria, Kanada, besucht. Auf Social Media kursiert seitdem eine Aufnahme, in der zu sehen ist, wie der Herzog und die Herzogin von Sussex den Grammy-Gewinner auf dem roten Teppich begrüßen.

In einem Moment wirkt es so, als würde Foster direkt an Meghan vorbeigehen und sich neben seiner Frau, Schauspielerin und Sängerin Katharine McPhee, für ein Gruppenfoto zu positionieren. Die Herzogin reagierte gelassen auf die vermeintliche Zurückweisung, indem sie ihren ausgestreckten Arm schnell hinter den Rücken legte und sich an Prinz Harry lehnte. Auf Social Media wurde die Szene vielfach kommentiert. So schreibt eine Userin etwa auf X: „Spannungen auf dem roten Teppich! Meghan Markle wird von Moderator David Foster öffentlich brüskiert. Er weigert sich, sie zu begrüßen und ignoriert ihre ausgestreckte Hand. Autsch!“

Später wurden Meghan und Harry zusammen mit dem 76-jährigen Musikproduzenten und seiner Frau fotografiert. Insider aus Fosters Umfeld haben Behauptungen, er habe die Herzogin von Sussex absichtlich brüskiert, nach der Veranstaltung entschieden zurückgewiesen. Insider erklärt Red-Carpet-Fauxpas Die Quelle führte die Verwirrung auf dem roten Teppich gegenüber der Daily Mail auf die Anforderungen von David Fosters Rolle als Moderator der Veranstaltung zurück. Foster war demnach gestresst und habe die Herzogin „wirklich nicht wahrgenommen“. Es sei jedoch sein Wunsch gewesen, Harry und Meghan bei der Veranstaltung dabei zu haben. Die Quelle betonte, Foster habe Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, lange bewundert und würde niemals absichtlich einen der beiden brüskieren.