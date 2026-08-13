König Charles' 18-jähriger Neffe James macht besonderen Sommerjob

Der britische Prinz Edward und seine Frau, Herzogin Sophie , haben zwei Kinder, Lady Louise Mountbatten-Windsor und James Mountbatten-Windsor , der den Titel Graf von Wessex (Earl of Wessex) trägt. Trotz seiner royalen Anrede arbeitet der 18-Jährige laut britischen Medien in den Ferien auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk.

James soll „kein Problem“ damit haben, „sich die Hände schmutzig zu machen“

Der britischen Boulevardzeitung The Sun zufolge helfe James vor Ort für etwas Geld aus und sei etwa beim Lenken eines Traktors gesichtet worden. „Alle sind es so gewohnt, James nur bei besonderen Anlässen wie Weihnachten und Ostern, in eleganter Kleidung zusammen zusammen mit seiner Familie zu sehen, sodass ich zweimal hinschauen musste“, erzählte ein namentlich nicht genannter „Arbeitskollege“ der Sun. „Er mag zwar der Neffe des Königs sein, aber er hat kein Problem damit, sich die Hände schmutzig zu machen und mit anzupacken.“ Charles soll das freuen: „Der König ist bekannt für seine Vorliebe für das Landleben, und er könnte nicht stolzer sein, zu wissen, dass die jüngeren Mitglieder der Königsfamilie seine Liebe dazu teilen.“

Nach seiner Geburt im Dezember 2007 sich seine Eltern ein wenig Zeit ausgebeten, um das Kind für die Wahl eines passenden Namens besser kennenzulernen. Dann entschieden sie sich für James Alexander Philip Theo, wie der Jugendliche mit vollem Namen heißt.

Edward und Sophie im Rampenlicht

James' Eltern Sophie und Edward spielen seit einigen Jahren zunehmend eine wichtige Rolle im Königshaus. Hintergrund für die wachsende Bedeutung der beiden ist unter anderem das Ausscheiden von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan aus dem engeren Kreis des Königshauses sowie der erzwungene Rückzug von Ex-Prinz Andrew. Der zweitälteste Sohn Queen Elizabeths war wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein in Verruf geraten. Seine Titel wurden ihm entzogen.