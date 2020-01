Nicki-Minaj-Wachsfigur bringt Fans zum Weinen

Fans der US-Rapperin Nicki Minaj (37) haben enttäuscht auf deren Wachsfigur im Berliner Museum "Madame Tussauds" reagiert. "Die Nicki-Minaj-Wachsfigur hat mich zum Weinen gebracht", schrieb eine Followerin. "Oh nein, das ist nicht Nicki. Das erinnert mich an einen Charakter in 'Mortal Kombat'", kommentierte eine andere in Bezug auf das Videospiel.

"Sie zeigen Nicki keinen Respekt mit dieser Wachsfigur", beschwerte sich ein weiterer Fan. Ein anderer fordert gar, dass die verantwortliche Person gekündigt wird.