Nicki Minaj will Frauen in toxischen Beziehungen helfen

US-Rapperin Nicki Minaj (36), die auf Twitter 20,5 Millionen Follower hat, möchte ihre Reichweite nun nutzen, um Frauen in Gewalt-Beziehungen zu stärken. "Wenn du merkst, dass sich eine Frau in einer toxischen Beziehung befindet, dann versuche, ihr mit einem guten Rat beizustehen und hilf ihr, ihren Wert zu erkennen. Zu lachen oder gemeine Dinge zu sagen, bringt nichts. Wir haben es alle erlebt. Ich habe meine Eltern ununterbrochen streiten und kämpfen gesehen – sie haben sich nie scheiden lassen. Ich dachte lange, dieses Verhalten wäre normal", schreibt Minaj auf Twitter und möchte damit einen Thread eröffnen, der Betroffene stark macht und ihnen hilft, sich zu befreien.

Sie habe es sowohl in ihrer frühen Kindheit als auch in späteren Beziehungen erlebt und wolle nun anderen Betroffenen Mut machen und zu Bewusstsein verhelfen, gewalttätiges Verhalten in Beziehungen nicht mehr zu tolerieren: "Ich dachte, Liebe muss wehtun", schreibt sie. "Ich habe mich lange nicht getraut, etwas zu sagen, weil ich nie wusste, weil ich Angst hatte, geschlagen zu werden."