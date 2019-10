Nick Carter zum zweiten Mal Vater geworden

Inmitten des erbitterten Geschwisterstreits zwischen Aaron und Nick Carter (39) hat letzterer zur Abwechsung gute Nachrichten zu vermelden.

Der Backstreet Boy wurde nämlich kürzlich zum zweiten Mal Vater. Dem Promimagazin Us Weekly zufolge hat Carters Frau Lauren Kitt am 2. Oktober eine Tochter zur Welt gebracht. Die beiden sollen wohlauf sein. Wie die Kleine heißt, ist noch nicht bekannt - das Paar hat bereits einen Sohn: Odin ist drei Jahre alt.

Wie es im Streit der Carters weitergeht, wird sich wohl am 16. Oktober entscheiden. Dann soll es laut US-Medienberichten eine Anhörung in dem Fall geben. Begonnen hatte alles ursprünglich mit einem Tweet: Mitte September teilte Nick Carter der Welt mit, dass er sich um ein gerichtliches Kontaktverbot für den 31-jährigen Aaron bemühe. Dieser hätte zuvor angeblich erklärt, Gedanken in sich zu tragen, Nicks schwangere Frau und das gemeinsame ungeborene Kind umzubringen, schrieb der ältere Carter. Er schloss damit, seinen Bruder zu lieben, und wünschte ihm die Hilfe, die er brauche, bevor er sich selbst oder jemand anderem Schaden zufüge. Aaron rief indes in den sozialen Medien um Hilfe und bat darum, in Ruhe gelassen zu werden: "Alles, was ich will, ist Liebe", schrieb er.