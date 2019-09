Aaron Carter schockiert mit riesigem Gesichts-Tattoo

Das Porträt der schlangenköpfigen Medusa nimmt beinahe die Hälfte seines Gesichts ein. Die Geschichte der Sagengestalt der griechischen Mythologie nahm keinen guten Lauf. Ursprünglich als wunderschön beschrieben, wird Medusa in ein hässliches Ungeheuer verwandelt, das mit seinem seinem Blick Menschen zu Stein verwandeln konnte.

Aaron Carter hatte kürzlich in einer US-Sendung über seine psychischen Probleme gesprochen, er nehme Medikamente, um diese in den Griff zu bekommen, sei aber seit zwei Jahren clean, sagte der frühere Kinderstar, der seit Jahren an einem Comeback als Musiker arbeitet.