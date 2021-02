Nicht nur Meghan und Harry: Auch diese beiden Royals sollten das Land verlassen

Prinz Harrys und Herzogin Meghans Auszug aus Großbritannien hatte letztes Jahr hohe Wellen geschlagen. Das Herzogpaar von Sussex hatte seine Aufgaben als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie niedergelegt, um sich in den USA eine eigenständige Existenz aufzubauen. Was erst jetzt bekannt wurde: Ein geheimer Plan der britischen Regierung soll vorgesehen haben, dass zwei weitere Mitglieder der Royal Family auswandern.

Wessexes hätten nach Schottland geschickt werden sollen

Wie die Daily Mail berichtet, hätte die britische Regierung um ein Haar veranlasst, dass Prinz Edward und seine Frau Sophie nach Schottland umziehen. Demnach hätten Berater von Premierminister Boris Johnson gehofft, die königliche Familie könnte dazu beitragen, die Beziehungen zwischen den Nationen Großbritanniens zu stärken, enthüllt die britische Zeitung. Eine diskutierte Idee sei gewesen, den jüngsten Sohn der Queen und seine Ehefrau zum öffentlichen Gesicht der Royals in Schottland zu machen.

Der Grund: Viele Schotten wollen raus aus dem Vereinigten Königreich. So votierten im Jahr 2014 in einem Referendum 44,7 Prozent der Teilnehmer für die Unabhängigkeit des Landes. 55,3 Prozent sprachen sich für einen Verbleib in der Union aus. Die schottische Regierung unter der Ersten Ministerin Nicole Sturgeon arbeitet für das Jahr 2021 auf ein zweites Unabhängigkeitsreferendum hin. Sturgeon hatte erfolglos gegen den Brexit gekämpft und strebt nun eine EU-Mitgliedschaft des unabhängigen Schottlands an.