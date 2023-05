Nicht jedermanns Geschmack: Prinzessin Catherine überrascht mit Kitsch-Look

Weiße High Heels und ein weißer Gürtel mit perlenbesetzter Schnalle rundeten das Pastell-Outfit in Baby-Rosa ab. Auf weitere Accessoires verzichtete Catherine, die ihre Haare offen und gewellt trug - was den Ledergürtel von Designerin Camilla Elphick zum Blickfang machte. Dieser wirkte aber, so teuer er auch gewesen sein mag, in Kombination mit dem ohnehin schon sehr lieblichen Look der Prinzessin, aber doch etwas kitschig.

In Summe soll Catherines Outfit, inklusive Maria-Black-Ohrringen, laut Daily Mail rund 2.180 Pfund (ca. 2.500 Euro) gekostet haben.