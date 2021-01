"Muss zur Rechenschaft gezogen werden": Fürst Albert geht mit Trump hart ins Gericht

Eigentlich äußert sich der Fürst von Monaco nicht häufig öffentlich zu politischen Themen. Die gewalttätigen Unruhen im US-Kapitol am Mittwoch ließ er aber nicht unkommentiert. Im Gegenteil. In einem Interview mit dem US-Magazin People ging er mit den Ausschreitungen in den USA und dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hart ins Gericht.

Fürst Albert geht mit Präsident Trump hart ins Gericht

Er sei "schockiert" gewesen, als er den Sturm auf das US-Kapitol am Mittwoch beobachtete. "Dies ist nicht das Amerika, das ich kenne - das, in dem ich teilweise aufgewachsen bin und in dem ich zur Schule gegangen bin. Präsident Trump muss zur Rechenschaft gezogen werden", sagte der 62-jährige Fürst dem Magazin People über die Belagerung des Kapitols in Washington, bei der vier Menschen ums Leben kamen.

Als Sohn der US-amerikanischen Schauspielerin Grace Kelly hat der zweifache Vater eine besondere Verbindung zu dem Land. Albert absolvierte seine Matura in Monaco und studierte anschließend vier Jahre lang Politik am Amherst College in Amherst, Massachusetts.