Insider: Nicht Abnehm-Spritze, sondern Melania Grund für Donald Trumps Gewichtsverlust

Aber eine Quelle berichtet gegenüber Page Six, dass der eher Verzicht auf das Buffet in seinem Club Mar-a-Lago in Florida und die Hilfe seiner Frau Melania Trump den Gewichtsverlust des Ex-Präsidenten bewirkt haben.

Der Insider behauptet, Trump habe angeblich "mindestens 30 Pfund abgenommen" (Anm. fast 14 Kilogramm) und dass "die Leute im Club sagen, er esse gesünder und weniger vom Buffet."

