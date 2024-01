Melania Trump gibt Tod ihrer Mutter Amalija Knavs bekannt

Amalija Knavs, Mutter der ehemaligen First Lady der USA Melania Trump, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. In einem Statement auf X (vormals Twitter) schreibt Trump von tiefer Trauer. "Amalija Knavs war eine starke Frau, die mit Anmut, Wärme und Würde durchs Leben gegangen ist. Sie war ihrem Mann, ihren Töchtern, ihrem Enkel und ihrem Schwiegersohn treu ergeben. Wir werden sie über alle Maßen vermissen und ihr Vermächtnis weiterhin ehren und lieben", heißt es in der Erklärung weiter.