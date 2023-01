Neuer Look: Brad Pitt verabschiedete sich von seinen langen Haaren

Brad Pitt mit neuer Kurzhaarfrisur auf Babylon-Premieren

In seinem Ensemblewerk folgt Chazelle mehreren Protagonisten √ľber die Zeit vom letzten Stummfilmjahr 1926 bis in die fr√ľhen 1930er hinein. Da ist etwa der langsam alternde Filmliebhaber Jack Conrad, der dem Alkohol und wechselnden Liebschaften zuspricht und in der Stummfilm√§ra die Massen begeistert. Conrad wird verk√∂rpert von Hollywoodstar Brad Pitt, der in den letzten Tagen mit dem Film durch Europa tourte und sich auf den roten Teppichen der Premieren zeigte - und das mit einem neuen Haarschnitt. Noch vor wenigen Wochen trug er seine M√§hne lang, wie hier zu sehen: