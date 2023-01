Neuer Job: Was treibt eigentlich "Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik?

Bekannt wurde Mayim Bialik zun√§chst durch ihre Hauptrolle als Blossom Russo in der Fernsehserie "Blossom" und sp√§ter als Dr. Amy Farrah Fowler in "The Big Bang Theory". Nach dem Ende der Erfolgsshow wurde es aber eher ruhig um die geb√ľrtige Kalifornierin, die zuletzt in der weniger erfolgreichen Serie "Call Me Cat" zu sehen war.

Die vielen Talente der Mayim Bialik

Tats√§chlich hat Bialik aber weit mehr vorzuweisen als schauspielerisches Talent. Sie spielt Klavier, Trompete, Harfe und Bassgitarre und spricht flie√üend Spanisch. Zudem hat Bialik Neurowissenschaften studiert. Auch ein Buch hat die vegan lebende Schauspielerin geschrieben. 2012 erschien "Beyond the Sling", in dem es um bindungsorientierte Erziehung geht. Au√üerdem ist die 47-J√§hrige Coautorin eines Kochbuchs √ľber vegane K√ľche. 2012 wurde sie als Sprecherin des US-amerikanischen Technologiekonzerns Texas Instruments vorgestellt. Im Rahmen der Zusammenarbeit will sie junge Menschen f√ľr Mathematik und Wissenschaft begeistern.