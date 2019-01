Mayim Bialik: "Big Bang Theory"-Star in der Krise

Dass sie ausgerechnet die Weihnachtsfeiertage und Silvester damit verbringen musste, die Trennung zu verarbeiten, macht Bialik offenbar besonders zu schaffen. "Es gibt selten einen guten Zeitpunkt für eine Trennung. Aber sicherlich ist jetzt die schlimmste Zeit. Für den Fall, dass ER dies liest: Dieses Timing gefällt mir nur so mittelmäßig. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber jetzt ohne Partner zu sein fühlt sich furchtbar an. So eine Trennung ist schmerzlich – das wünsche ich niemandem", schrieb sie.