Neue Projekte: Was treibt eigentlich "Pretty in Pink"-Star Molly Ringwald?

Bekannt wurde die US-amerikanische Schauspielerin Molly Ringwald in den 1980er Jahren mit ihren Rollen in Kult-Filmen wie "Das darf man nur als Erwachsener", "The Breakfast Club" und "Pretty in Pink". Aber was treibt die Achtziger-Ikone heute?

Die Tochter des blinden Jazz-Pianisten Robert Scott "Bob" Ringwald und dessen Frau Adele hat bereits im Alter von fünf Jahren mit der Hauptrolle in dem Theaterstück "Alice im Wunderland" ihr Schauspieldebüt gegeben. Mit sechs Jahren nahm sie mit ihrem Vater ein Dixieland-Jazz-Album auf, das bei Sammlern heute sehr begehrt ist. Im Alter von acht Jahren wurde sie für eine Rolle in der Fernsehserie "The Facts of Life" gecastet.

Was vielleicht nicht alle wissen: Ringwald lehnte die Hauptrolle in "Pretty Woman" ab - der Film, der Julia Roberts zu einem bekannten Namen in Hollywood machte.

1980 nahm sie außerdem einen Song für ein Disney-Weihnachtsalbum auf. 2013 erschien ihr Debütalbum "Except … Sometimes".

Was macht Molly Ringwald heute?

Nach ihrem großen Erfolg in den 1980er-Jahren ist sie als Schauspielerin tätig geblieben, auch wenn große Rollen in Kino-Hits seitdem ausblieben. In den 1990er-Jahren hatte Ringwald damit zu kämpfen, ihr Image als Teenie-Star loszuwerden. Die interessantesten Rollen gab sie aber erst im Rahmen ihrer Erwachsenenkarriere in Serien wie "Monster – The Jeffrey Dahmer Story" zum Besten. Zuletzt spielte die heute 55-Jährige unter anderem in der Serie "Riverdale" mit.

In der neuen Serie "Feud" ist sie in fünf Folgen zu sehen. Die erste Staffel thematisiert die Rivalität zwischen Bette Davis und Joan Crawford während und nach den Dreharbeiten zu "Was geschah wirklich mit Baby Jane?". Als Hauptdarstellerinnen agieren Jessica Lange als Joan Crawford und Susan Sarandon als Bette Davis.

Seit 2001 ist Ringwald mit einem Feuerwehrmann namens Derek Kelly verheiratet. Die beiden leben in New York. Ihr Mann war übrigens in der Serie "Third Watch – Einsatz am Limit" zu sehen, in der er auch einen Feuerwehrmann spielte. 2003 brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind, einen Buben, zur Welt. Mittlerweile ist sie dreifache Mama.