Julia Roberts als junge Schauspielerin am "Magnolien aus Stahl"-Set schikaniert

Denn Ross hätte die Frauen unterschiedlich behandelt. Er habe ihr zwar die "Freiheit gegeben, zu tun, was auch immer sie will", sei aber "sehr, sehr, sehr hart zu Julia" gewesen, sagt Field im Vulture-Interview. "Fragen Sie Julia, sie wird es Ihnen bestätigen." Die älteren Schauspielerinnen standen ihr zur Seite. "Wir haben uns alle um Julia geschart, denn sie war das Baby. Sie war damals die Newcomerin. Und sie war wunderbar, und er hackte einfach auf ihr herum", so Field. "Es war furchtbar."

Field wurde 1946 im kalifornischen Pasadena geboren. Als Teenager stach sie bei einem Wettbewerb um die Titelrolle in der TV-Serie "Gidget" die vielen Mitbewerberinnen aus. Nach ihrem TV-Debüt als Surfer-Girl verkörperte der junge Star dann vier Jahre lang Schwester Bertrille in der Hit-Serie "Die fliegende Nonne". Doch sie wollte mehr als nur nette Fernsehrollen. Field studierte am legendären "Actors Studio" in New York. Hollywood setzte oft auf Fields mütterliche Ausstrahlung. In "Forrest Gump" (1994) war sie die Mutter des von Tom Hanks gespielten Helden. In "Magnolien aus Stahl" mimte Julia Roberts ihre sterbenskranke Tochter.