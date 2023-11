Zum 19. Geburtstag: Julia Roberts postet seltenes Foto ihrer Zwillinge

Ihren Mann Danny Moder lernte die US-Amerikanerin am Set von "The Mexican" (2001) kennen, ein Jahr sp√§ter heiratete sie den Kameramann. Damals lagen mehrere l√§ngere und k√ľrzere Beziehungen hinter ihr - von Kiefer Sutherland √ľber Lyle Lovett bis zu Benjamin Bratt und Dylan McDermott. "Durch Danny fand ich mich selbst", sagt Roberts einmal in Harper's Bazaar. Er gebe ihrem Leben Sinn und lassen ihr Inneres strahlen.

Neben Hazel und Phinnaeus haben Roberts und Moder noch Sohn Henry Daniel (16).