Neue Liebe? Angelina Jolie bei Date mit Schauspieler erwischt

W√§hrend Brad Pitt mit seiner Verbindung zu Ines De Ramon, mit der er k√ľrzlich sogar seinen 59. Geburtstag gefeiert hat und die seit einigen Wochen als seine neue Freundin gehandelt wird, f√ľr Schlagzeilen sorgt, tut sich m√∂glicherweise auch in Angelina Jolies Liebes-Leben etwas. Nachdem die sechsfache Mutter mit Schauspieler Paul Mescal beim Kaffeetrinken gesichtet wurde, brodelt jedenfalls die Ger√ľchtek√ľche.

Angelina Jolie zeigt sich mit Paul Mescal in der √Ėffentlichkeit

Die Daily Mail ver√∂ffentlichte Fotos von dem Date Jolies mit Mescal. Die beiden trafen sich in einem Caf√© in Gro√übritannien, hei√üt es in dem Bericht. Geknipst wurden die Schnappsch√ľsse offenbar von einem Fan. Jolies und Pitts √§lteste Tochter Shiloh scheint dem Treffen beigewohnt zu haben. Zuvor soll sich Jolie das St√ľck "Endstation Sehnsucht" (Originaltitel "A Streetcar Named Desire"), in dem Paul Mescal mitspielt, im Almeida Theatre in London angesehen haben.