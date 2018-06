Neue BFFs? Selten hat man die Queen so "amused" gesehen

Bereits bei der Ankunft der beiden in der Runcorn Station strahlten die beiden Royals um die Wette. Queen Elizabeth ist bereits seit 66 Jahren auf dem Thron und hat Zigtausende von öffentlichen Auftritten absolviert, dabei Hunderttausende von Händen geschüttelt. Denkt man an diese Ereignisse zurück, dürfte die Queen dabei oftmals nicht allzu "amused" gewesen zu sein. Nicht so mit Meghan. Die beiden Damen verstehen sich ganz offensichtlich prächtig und hatten sogar herumgewitzelt. Danach ging es zum gemeinsamen Essen in die " Chester Town Hall".