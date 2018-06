Herzogin Meghan: Mit der Queen zum ersten Solo-Termin

Den ersten offiziellen Termin ohne Ehemann Prinz Harry darf Herzogin Meghan von Sussex gleich an der Seite von Queen Elizabeth verbringen. Die beiden werden am 14. Juni gemeinsam einen Tag in der englischen Stadt Cheshire verbringen, um dort die "Mersey Gateway Bridge" und das "Storyhouse Theater" zu eröffnen. Zum Lunch geht es dann anschließend in die " Chester Town Hall". Für die Queen selbst dürften diese ersten gemeinsamen Auftritte bereits Tradition haben. So begleitete Herzogin Cathrine das Familienoberhaupt im Jahr 2011 zu einer Ausstellung im Buckingham Palast.