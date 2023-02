Neue Ära für Camilla: "Königsgemahlin" könnte bald passé sein

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II im September lautet der offizielle Titel von Herzogin Camilla "Queen Consort", also Königsgemahlin. Zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum hatte die Königin dies selbst noch festgelegt und damit eine jahrelange Debatte über Camillas Bezeichnung nach ihrem Ableben beendet.

Queen Camilla

Britischen Medienberichten zufolge könnte das letzte Wort aber noch nicht gesprochen sein: Wie etwa die Zeitung Mirror schreibt, plane der Palast, Camilla nach Charles' Krönung im Mai in Mitteilungen und im royalen Terminkalender nur noch als "Queen" - also Königin - zu bezeichnen. Einen Hinweis darauf will man im Netz gefunden haben: Ein Instagram-Account, auf dem Camilla Bücher vorstellt, heißt seit kurzem nämlich "The Queen's Reading Room". In der Beschreibung ließt man: "Begleiten Sie Ihre Majestät in den Lesesaal der Königin. Entdecken Sie jede Saison neue Bücher und treffen Sie die außergewöhnlichen Menschen, die sie schufen." Camillas Wohltätigkeitsorganisation trägt ebenfalls den neuen Namen.