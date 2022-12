Prinz Harry packt über eiskalte Rivalität im Königshaus aus

Das Herzogpaar von Sussex behauptet in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan", dass die "Firma" über die Beliebtheit, der sich Meghan erfreuten, nachdem er und die ehemalige Schauspielerin sich zu ihrer Beziehung bekannt hatten, nicht erfreut gewesen sein soll. Im Gegenteil. Harry geht sogar so weit, zu behaupten, es sei zu Eifersucht und in weiterer Folge zu Mobbing gekommen.

Palast soll befürchtet haben, Meghan könnte anderen Royals Show stehlen

In der vierten Folge der Netflix-Dokumentation, meint der zweifache Vater, der Eintritt seiner Frau in die königliche Familie habe das Gleichgewicht verschoben, und nach dem Erfolg ihrer Australien-Tournee im Jahr 2018 sollen sich die Spitzenkräfte des Palastes bedroht gefühlt haben. Laut Prinz Harry habe der Palast Angst bekommen, nachdem er und Meghan einen besseren Job gemacht hätten als Kate und William.