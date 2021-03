Nena unterstützt mit kontroversen Postings Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Mit mehr als 20.000 Teilnehmern war die von Nena angepriesene Anti-Corona-Demo am Wochenende im nordhessischen Kassel die größte Europas. Eigentlich hatte die Stadt nur 6.000 Teilnehmer auf einem Platz am Stadtrand zugelassen. Es kamen mehr als drei Mal so viele, sie trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und zogen dann auch illegal durch die Innenstadt, wo es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten und mit der Polizei kam. Die Beamten setzen auf den Einsatz von Pfefferspray, Schlagstöcken und Wasserwerfern, mehrere Menschen seien festgenommen worden. Die SPD kritisierte das Zulassen des Demonstrationszuges durch die Stadt als "ein absolut unverständliches Zurückweichen des Staates".

Bereits im vergangenen Herbst hatte Nena mit einem rätselhaften Post für Fragezeichen gesorgt - als Corona-Leugnerin wollte sie aber nicht verstanden werden. "Ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt", schrieb sie im Oktober. So sei es ihr möglich, sich "nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen".

Die Bild-Zeitung zitierte das Management von Nena mit den Worten, dass sich Nena nicht zum Lager der Corona-Leugner zähle. "Sie stellt sich auf keine Seite, sondern hat eine Meinung und Gefühle, denen sie in erster Linie in ihrer Musik Ausdruck verleiht", zitiert das Blatt. "Wir sehen einige Maßnahmen kritisch – zum Beispiel Maskenpflicht für Kinder und dass Familienmitglieder Sterbende nicht besuchen und begleiten dürfen – und wie Nena schon vor Wochen gesagt hat: "Angst ist kein guter Berater"", hieß es weiter.