Nena: Eklat um "respektlosen" Auftritt bei Open Air-Konzert

Auch Fans zeigen sich enttäuscht.

"Sehr peinlich und unverschämt! So ein Verhalten geht gar nicht, egal was Nena jetzt dazu sagt. Auf dem Weg zum Mikro hat sie doch gehört was die Moderatorin sagte", schreibt eine Instagram-Nutzerin. "Nena, schäm Dich!!!", teilt ein Follower der 60-Jährigen mit, während ein User lästert: "Nena ist weder eine große Künstlerin noch kann sie vernünftig singen. Sie ist einfach so, und das schon seit Jahrzehnten."

Inzwischen hat sich Nena bei der Moderatorin für ihr Verhalten entschuldigt.

"Liebe Nadja, ich habe dich vorgestern offensichtlich am Ende einer Dankesrede unterbrochen. Dafür möchte ich mich von Herzen und persönlich bei dir an dieser Stelle entschuldigen", schreibt sie auf Facebook. Es sei ihr in dem Moment nicht bewusst gewesen: "Ich stand hinter der Bühne, hab' meinen Namen gehört, und das war mein Signal. Nach so langer Zeit ohne Live-Konzert wollte ich da einfach nur loslegen."