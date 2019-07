Nathalie Emmanuel verteidigt "Game of Thrones"-Produzenten

Nathalie Emmanuel vermisst ihre Produzenten schmerzlich. Die britische Schauspielerin, die in der HBO-Hitserie "Game of Thrones" als Missandei auftrat, gab zu, traurig darüber zu sein, dass sie nicht mehr mit David Benioff und D.B. Weiss zusammenarbeitet. Die Serie feierte heuer ihr Finale und ist somit abgespielt.

"Sie sind genial. Ich liebe diese Jungs. Sie sind wirklich gute Leute und sehr talentierte Schriftsteller, und ich fühle mich sehr privilegiert, mit ihnen zusammengearbeitet zu haben", erzählte die 30-Jährige bei Entertainment Tonight.

"Sie sind wirklich gute Männer und ich bin definitiv traurig, dass dieses ganze Kapitel vorbei ist. Sie haben etwas gemacht, was so gut wie unmöglich ist. Sie haben es geschafft, dass die ganze Welt sich in ihre Show verliebt", fügte sie hinzu.