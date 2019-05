Was die Serie „Game of Thrones“ so erfolgreich macht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Game of Thrones ist eine sehr beliebte Serie.

Vor kurzem kam die 8. und

letzte Staffel der Serie heraus.

Sehr viele Menschen sind von der

Geschichte und den Figuren begeistert.

Warum das so ist, wollten

Forscher aus Deutschland wissen.

Im Jahr 2018 haben sie dazu

eine Untersuchung gemacht.



Es gibt verschiedene Gründe,

warum die Serie so beliebt ist.

Ein Grund ist zum Beispiel die Spannung.

Bei „Game of Thrones“ kann in jeder Folge

etwas Spannendes passieren.

Auch die Lieblings-Figur kann

in jeder Folge sterben.

Am Ende von den Folgen passiert meistens

etwas besonders Spannendes.

Deshalb will man so schnell wie möglich

wissen, wie es weiter geht.

Ein anderer Grund ist auch,

dass Menschen Ähnlichkeiten

bei sich und den Serien-Figuren sehen.

Wenn sich zum Beispiel jemand oft als

Außenseiter in seiner Familie fühlt,

erkennt er sich vielleicht in der

Serien-Figur „Tyrion Lannister“.

Manche Menschen bewundern auch

einzelne Serien-Figuren wie zum Beispiel

„Arya Stark“ oder „Daenerys Targaryen“.

Experten sehen Nachteile dabei,

dass es die Serie „Game of Thrones“ auf

verschiedenen Internet-Seiten zum Anschauen gibt.

So kommt es oft vor, dass Menschen sich gleich

viele Folgen hintereinander anschauen.

Wenn so etwas passiert, ist die Rede

von einer psychischen Abhängigkeit.

“Das heißt, die Betroffenen haben ein

starkes Bedürfnis, weiter zu schauen.

Wenn sie nicht so viele Folgen

anschauen können wie sie wollen,

werden sie schnell nervös

und sie sind nicht gut gelaunt.

Wenn man selbst merkt,

dass es schon soweit ist,

sollte man lieber nur 1 Folge anschauen

und dann eine Pause machen.