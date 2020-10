Nächster Rückschlag vor Gericht: Angelina Jolie läuft die Anwältin davon

Bereits zu Oktober-Beginn musste Angelina Jolie eine Niederlage vor Gericht hinnehmen. Die Schauspielerin streitet sich noch immer mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt um das gemeinsame Sorgrecht für die sechs gemeinsamen Kinder. "Brad will sich das physische und rechtliche Sorgerecht fifty-fifty teilen", erzählte vor Kurzem ein Nahestehender des Hollywoodstars.

Jolie versuchte Scheidungsrichter abzusetzen - ohne Erfolg

Um die noch ausstehenden Unklarheiten bezüglich Finanzen und Sorgerecht zu klären, hatten Brangelina einen privaten Scheidungsrichter angeheuert. Vor einigen Wochen zeigte sich Jolie mit dem Richter nicht mehr einverstanden, weil sie Befangenheit befürchtete - und ihn deshalb austauschen lassen wollte.

In der Causa wurde am Ende eine Entscheidung gegen Angelina Jolie getroffen. Aus Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, geht hervor, dass der bisher zuständige Richter auch weiterhin den Vorsitz im Fall der beiden Schauspieler innehat und das auch so bleiben soll.