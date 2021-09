Nackte Haut und Schlägerei: Megan Fox und MGK mischen VMAs auf

MGK geriet in Rauferei

Machine Gun Kelly trug einen knallroten Metallic-Anzug, sein Gesicht hatte er mit Perlen dekoriert. Es war jedoch nicht etwa sein extravaganter Look, der für Schlagzeilen sorgte. Medienberichten zufolge geriet Kelly mit dem Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor auf dem roten Teppich in eine Rauferei. Laut Page Six musste sogar Sicherheitspersonal dazwischen gehen, um die Auseinandersetzung zu deeskalieren. Einem Augenzeugen zufolge seien die beiden "auf dem roten Teppich in einen Kampf geraten". Fotos zeigen den 33-jährigen UFC-Champion und den 31-jährigen Sänger, die nach dem Ausbruch des Handgemenges von Sicherheitspersonal getrennt werden mussten.