Megan Fox: Horror-Drogentrip mit Machine Gun Kelly

Trotz ihres Horror-Trips konnte sie auch "Positives" festmachen. "Weil es einfach direkt in deine Seele geht und dich in das psychologische Gefängnis bringt, in dem du dich selbst gefangen hältst", philosophierte die 35-Jährige weiter über ihre spirituelle Drogen-Erfahrung, die man keinesfalls nachmachen sollte.

Megan Fox hat schon viele "magische Dinge" erlebt

Megan Fox wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Selbst heute würde sie sich dank ihres Glaubens an Gott sicher fühlen. "Ich wurde erzogen zu glauben, dass ich mich in Gottes Händen sicher fühle. Nur mit mir selber fühle ich mich nicht sicher", erzählte sie einmal in einem Interview. Gegenüber der britischen Sun behauptete sie zudem, dass sie mit der Gabe der sogenannten "Zungenrede" gesegnet sei. Darunter versteht man unverständliches Sprechen, insbesondere im Gebet, das als eine Gnadengabe des Heiligen Geistes angesehen wird. "Ich wurde streng und verrückt erzogen. In fremden Zungen zu sprechen war bei uns so normal wie 'Reich mir mal bitte das Salz'", erzählte die Schauspielerin. Seit ihrem achten Lebensjahr spreche sie demnach "in fremden Zungen". "Du beginnst einfach zu sprechen, denkst aber nicht darüber nach, was du sagst. Die Wörter kommen aus deinem Mund und du kannst es nicht kontrollieren", behauptete sie. "Man nimmt an, dass diese Sprache nur Gott versteht. Es ist die Sprache, die im Himmel gesprochen wird."

"Es fühlt sich an, als würde ganz viel Energie durch deinen Kopf geschleust werden - ich mache dann Geräusche - und dein ganzer Körper steht wie unter Strom", beschreibt sie ihre übersinnliche Gabe. In ihrem Leben sei sie außerdem schon "Zeugin vieler magischer Dinge geworden", behauptete sie. So habe sie unter anderem "wundersame Heilungen an Menschen gesehen".